В Норвегии в тюрьмах закончились места

В Норвегии столкнулись с нехваткой мест в тюрьмах из-за их закрытия и проблем с персоналом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на норвежский телеканал TV2.

По данным телеканала, в настоящий момент не хватает 560 мест. Уточняется, что в Осло, Сарпсборге, Драммене закрыли три тюрьмы из-за проблем с пожарной безопасностью. При этом сотрудников исправительных учреждений перевели в другие ведомства страны, например, в таможню и вооруженные силы, что в результате привело к нехватке персонала. Кроме того, некоторые сотрудники увольняются из-за условий труда и низкой зарплаты.

Журналисты TV2 отмечают, что власти в рамках рассматриваемых мер для увеличения вместимости тюрем, рассматривают размещение двух человек в одной камере, а также повышение возможности досрочного освобождения преступников.

До этого норвежский ультраправый террорист Андерс Брейвик, приговоренный к 21 году заключения за совершение терактов в Норвегии в 2011 году, проиграл дело об условиях его содержания в тюрьме. Он утверждал, что условия его содержания были «бесчеловечными».

Ранее Франция второй раз за год побила рекорд по числу заключенных в тюрьмах.