На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Норвегии в тюрьмах закончились места

TV2: в норвежских тюрьмах не хватает мест
true
true
true
close
Global Look Press

В Норвегии столкнулись с нехваткой мест в тюрьмах из-за их закрытия и проблем с персоналом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на норвежский телеканал TV2.

По данным телеканала, в настоящий момент не хватает 560 мест. Уточняется, что в Осло, Сарпсборге, Драммене закрыли три тюрьмы из-за проблем с пожарной безопасностью. При этом сотрудников исправительных учреждений перевели в другие ведомства страны, например, в таможню и вооруженные силы, что в результате привело к нехватке персонала. Кроме того, некоторые сотрудники увольняются из-за условий труда и низкой зарплаты.

Журналисты TV2 отмечают, что власти в рамках рассматриваемых мер для увеличения вместимости тюрем, рассматривают размещение двух человек в одной камере, а также повышение возможности досрочного освобождения преступников.

До этого норвежский ультраправый террорист Андерс Брейвик, приговоренный к 21 году заключения за совершение терактов в Норвегии в 2011 году, проиграл дело об условиях его содержания в тюрьме. Он утверждал, что условия его содержания были «бесчеловечными».

Ранее Франция второй раз за год побила рекорд по числу заключенных в тюрьмах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами