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Брейвик проиграл дело об условиях содержания в тюрьме

Норвежский террорист Брейвик проиграл дело об условиях содержания в тюрьме

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Global Look Press

Норвежский ультраправый террорист Андерс Брейвик, приговоренный к 21 году заключения за совершение терактов в Норвегии в 2011 году, проиграл дело об условиях его содержания в тюрьме. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP), передает РИА Новости.

«Правый экстремист Андерс Беринг Брейвик в четверг проиграл судебное дело, которое он начал против государства Норвегия из-за его условий содержания в тюрьме, которые, как он утверждал, были ‭«бесчеловечными»», — сказано в сообщении AFP со ссылкой на суд в Осло.

В январе Брейвик подал в суд на страну из-за изоляции в тюрьме.

2 июля 2011 года правый радикал-одиночка Брейвик подорвал заминированный автомобиль возле штаб-квартиры правительства в Осло. Затем он поехал в Утойю, где открыл огонь по ежегодному летнему лагерю молодежного крыла Лейбористской партии, политику которого Брейвик считал первопричиной многих проблем Норвегии.

Брейвик сознался в совершении преступлений, однако отказался признать свою вину. В 2012 году он был признан вменяемым, его приговорили к 21 году заключения. Это был максимально возможный приговор террористу по норвежскому законодательству. Спустя 10 лет после терактов, когда истек минимальный срок лишения свободы, Брейвик начал пользоваться своим правом добиваться условно-досрочного освобождения.

В феврале 2022 года в Норвегии отказали Брейвику в условно-досрочном освобождении.

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