Военный священник рассказал, как не потерять предназначение на войне

Военный священник, насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры и кавалер Ордена Мужества иеромонах Гурий (Гусев) поделился в интервью РИА Новости опытом служения в зоне боевых действий.

По его словам, главное для священника на фронте — сохранить свое предназначение, не мешая военным выполнять боевые задачи и при этом быть полезным подразделению.

Он отметил, что присутствие священника в боевых условиях требует силы характера, смекалки и умения «чувствовать пульс подразделения». Когда начинается бой и позиции подвергаются обстрелу, священник должен оперативно находить способ помочь, не выходя за рамки своего духовного служения.

Иеромонах Гурий подчеркнул, что во время боевых действий невозможно проводить богослужения по установленному порядку, поэтому священник помогает там, где это необходимо. Он уточнил, что не брал в руки оружие и не участвовал в боевых действиях, однако в перерывах между духовной работой выполнял разные задачи — помогал как повар, водитель, землекоп, связист и медик.

Президент России Владимир Путин наградил отца Гурия Орденом Мужества за духовную поддержку и помощь морским пехотинцам в Запорожском направлении летом 2023 года.

