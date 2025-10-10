Российский врач оценила пользу набирающих популярность «дофаминовых прыжков»

В социальных сетях набирает популярность тренд на так называемые дофаминовые прыжки. Поклонники такой активности утверждают, что достаточно нескольких минут ритмичных прыжков просто на месте или со скакалкой, чтобы ощутить прилив энергии и улучшение настроения. Насколько эти мини-тренировки действительно полезны и есть ли у них недостатки, «Газете.Ru» рассказала Елена Чемисова, врач по лечебной физкультуре отделения медицинской реабилитации Российской детской клинической больницы Минздрава России.

Регулярные прыжки можно отнести к аэробным видам физической активности.

«Во время такой нагрузки повышается частота сердечных сокращений, активнее работает дыхательная система, в работу включается дофаминергическая система. Это сопровождается выбросом дофамина, серотонина, эндорфинов и норадреналина. Именно поэтому человек ощущает улучшение эмоционального состояния, повышение концентрации и прилив энергии», — объяснила она.

Эффект объясняется не только биохимическими изменениями. Во время прыжков внимание человека переключается с тревожных мыслей на движение, тело активно работает, и психоэмоциональное состояние стабилизируется. Такое переключение снижает уровень стресса и тревожности.

«С точки зрения физического здоровья у «дофаминовых прыжков» тоже есть плюсы. Они укрепляют мышцы ног, корпуса и дыхательный аппарат, улучшают координацию, работу сердечно-сосудистой и лимфатической систем. У детей подобная активность дополнительно способствует укреплению костной ткани и развитию выносливости. Им тоже можно практиковать такие прыжки примерно с 4–5 лет», — сказала врач.

Однако, несмотря на популярность тренда, важно помнить о мерах предосторожности. Прыжки — это полноценная нагрузка на суставы и позвоночник. Поэтому при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, повышенной хрупкости костей, сердечно-сосудистых проблемах лучше выбирать альтернативные варианты: ходьбу, плавание, велосипед, танцы.

«Оптимальным вариантом для здорового человека станут короткие сессии прыжков по 5–10 минут ежедневно или несколько раз в неделю. Начинайте постепенно: с 30 секунд в день, плавно увеличивая длительность. Даже после нескольких минут прыжков многие ощущают бодрость и легкую эйфорию, это связано с активацией нервной системы и выбросом нейромедиаторов», — объяснила она.

Но перед занятиями важно делать разминку 3–5 минут: махи руками и ногами, круговые движения в суставах, легкая ходьба на месте, растяжка икроножных мышц. Поверхность, на которой вы прыгаете, должна быть ровной и нескользкой. Заниматься лучше в кроссовках с мягкой подошвой и поддержкой свода стопы, это снижает ударную волну и бережет суставы. Приземляться нужно с «мягкими коленями»: не выпрямляйте ноги полностью, амортизируйте.

«Дофаминовые прыжки» действительно могут стать простым способом быстро улучшить настроение и зарядиться энергией. Но относиться к ним нужно как к полноценной тренировке — с учетом противопоказаний и дозированной нагрузкой», — резюмировала эксперт.

Ранее были названы лучшие жиросжигающие упражнения, для которых не надо ходить в зал.