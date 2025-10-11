На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Мексике число погибших от наводнений увеличилось до 37

В Мексике 37 человек погибли в результате наводнений и оползней
true
true
true

Число жертв, вызванных мощными ливнями, наводнениями и оползнями в центральных и южных областях Мексики, увеличилось до 37 человек. Об этом пишет РИА Новости.

Мексиканское министерство безопасности и защиты граждан сообщило, что, согласно информации, предоставленной властями штатов Идальго, Пуэбла, Веракрус и Керетаро, подтверждена гибель 37 человек.

По данным министерства, вследствие наводнений и оползней в штате Веракрус погибли пять человек, в Керетаро – один, в Пуэбле – девять, а в Идальго – 22.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила о мобилизации более пяти тысяч военнослужащих и спасателей для устранения последствий стихийного бедствия. Также, по ее словам, подготовлено около десяти тысяч продуктовых наборов и 117 тысяч литров питьевой воды для оказания помощи пострадавшим.

Согласно отчету министерства безопасности, в штате Веракрус повреждено более 16 тысяч домов и зафиксировано множество оползней. В Пуэбле пострадали населенные пункты в 37 муниципалитетах, а в Идальго повреждены более 300 образовательных учреждений и 150 дорог. В некоторых регионах наблюдаются проблемы с электроснабжением и связью, при этом спасательные работы продолжаются.

Ранее в Болгарии во время наводнения погибла россиянка.

