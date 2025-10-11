Восхвалявшего ХАМАС палестинца хотят лишить гражданства Германии

Власти Германии приняли решение лишить гражданства палестинца Абдаллу, который сразу же после получения немецкого паспорта опубликовал в своих социальных сетях пост, восхваляющий радикальную группировку ХАМАС. Об этом пишет газета Bild.

Абдалла был привезен в Германию в детстве, и, достигнув совершеннолетия, подал заявление на получение немецкого гражданства, которое было одобрено 25 сентября этого года. Он получил немецкий паспорт и поделился радостной новостью на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Однако, всего через день, он опубликовал фотографию двух боевиков ХАМАС с надписью «Герои Палестины».

Издание Bild сообщает, что Абдалла ранее участвовал в пропалестинских демонстрациях и задерживался полицией. Газета подчеркивает, что в соответствии с параграфом 11 Закона о гражданстве, власти ФРГ проводят тщательную проверку заявителей на предмет судимостей и приверженности демократическим ценностям. Берлинские миграционные власти объяснили газете, что на момент предоставления гражданства они не располагали информацией об Абдалле, которая могла бы послужить основанием для отклонения его заявления.

Bild, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщает, что 8 октября Абдалла получил уведомление об отзыве гражданства из-за его постов, восхваляющих терроризм. Ему предоставлен четырехнедельный срок для предоставления своей позиции через адвоката.

Ранее в Амстердаме задержали более 20 пропалестинских активистов.