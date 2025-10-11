Дом в красноярском Сосновоборске, поврежденный пожаром, пока обесточен

В Сосновоборске Красноярского края пятиэтажный жилой дом, серьезно пострадавший от пожара, по-прежнему отключен от электроснабжения. Об этом сообщил глава города Алексей Кудрявцев в своем Telegram-канале.

По словам мэра, в доме №11 по улице 9-й Пятилетки, где произошел пожар, все еще отсутствует электричество. В настоящее время проводится сушка основных электролиний и распределительных щитов на этажах. Кудрявцев также отметил, что электрики в течение дня проводили осмотр электрооборудования в доме и продолжат мониторинг ситуации в ночное время.

Следственный комитет края и Хакасии предварительно установил, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, а именно – курение. В пятиэтажном доме загорелась квартира, и огонь быстро перекинулся на крышу. Общая площадь пожара достигла 2 тыс. квадратных метров. В результате инцидента пять человек получили травмы, одного спасти не удалось.

11 октября губернатор Красноярского края Михаил Котюков сообщал о значительном повреждении крыши здания в Сосновоборске. В городе был организован пункт временного размещения для жильцов, некоторые из них уже вернулись в свои квартиры. В настоящее время ведутся работы по восстановлению горячего и холодного водоснабжения. Предварительная экспертиза показала, что дом пригоден для дальнейшего проживания, так как бетонные перекрытия не пострадали от огня.

