В соборе Парижской Богоматери нашли письмо с предупреждением о теракте

Figaro: в соборе Парижской Богоматери нашли письмо с предупреждением о теракте
STEPHANE DE SAKUTIN/Pool/Reuters

В парижском соборе Нотр-Дам было обнаружено письмо с предупреждением о теракте. Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на источники в полиции города.

Авторы анонимного послания призывали администрацию не открывать собор в выходные дни, 11 и 12 октября, предупреждая о планируемом нападении. В письме утверждалось, что «иностранные граждане заранее спрятали в соборе ножи с целью устроить бойню».

По данным издания, служба безопасности собора, совместно с префектурой полиции Парижа, провела тщательную проверку здания, однако никакого оружия обнаружено не было. В субботу, 11 октября, также усилены меры безопасности на входе в собор, включая досмотр посетителей.

На данный момент администрация собора, являющегося одним из главных туристических объектов Парижа, не приняла окончательного решения о подаче заявления в полицию в связи с произошедшим инцидентом.

Отреставрированный после пожара 2019 года собор Парижской Богоматери после открытия в декабре 2024 года привлекает множество туристов. В дневное время очередь желающих посетить храм занимает практически всю площадь перед ним, а забронировать билеты на определенное время становится настоящим испытанием: они распродаются всего через несколько минут после появления на сайте.

Ранее во Франции задержали подростка, готовившего теракт.

