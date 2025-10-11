В Лефортове при неизвестных обстоятельствах погиб поддерживавший СВО итальянский профессор

В Московском районе Лефортово нашли мертвым итальянского профессора Альфонсо Торелло, основателя онлайн-школы Alfaschool. Об этом сообщает «МК».

Труп 53-летнего уроженца Италии был обнаружен около полуночи лежащим во дворе дома по 2-й улице Синичкина, пишет издание. На месте обнаружения тела в настоящее время большое количество крови.

По информации СМИ, Торелло проживал в Лефортово со своей семьей. Со слов близких погибшего, у него осталась дочь. Предварительно, причиной гибели стал суицид или несчастный случай.

Как отмечается, Торелло окончил Государственный технический институт имени Авогадро (ITIS) в своем родном Турине, а также языковой факультет Института имени Святого Патрика в Ирландии. Был активным сторонником проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

В Москве профессор работал несколько лет, основал собственную школу онлайн-преподавания Alfaschool. На сайте организации сообщается, что в школе работает более 50 преподавателей, которые учат 12 языкам. Также Alfaschool обещает своим ученикам провести подготовку к эмиграции.

