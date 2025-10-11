На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жительница Германии вернула Греции фрагмент античной колонны, который украла 60 лет назад

Немка украла капитель от античной колонны и вернула ее Греции спустя 60 лет
Depositphotos

Жительница Германии украла фрагмент античной колонны и вернула его властям Греции спустя 60 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на минкультуры страны.

Как сообщается, туристка из Германии совершила кражу более 60 лет назад, когда посещала Олимпию — древний город, где зародились и на протяжении многих веков проводились Олимпийские игры.

Капитель, то есть венчающая часть колонны, длиной и шириной 24 см и 33,5 см соответственно украшала здание Леонидеон, относящееся ко второй половине IV века до н. э.

Узнав, что в последнее время Университет Мюнстера возвращает артефакты из своих хранилищ в страны их происхождения, немка решила признаться в краже и добровольно вернуть капитель греческим властям через университет.

Ранее в Китае турист перелез через ограждение и сломал статуи воинов терракотовой армии.

