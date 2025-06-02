В Китае турист перелез через ограждение и сломал статуи воинов терракотовой армии

Турист повредил две статуи терракотовых воинов, перепрыгнув через ограждение в китайском музее. Об этом пишет The Guardian.

В пятницу, 30 мая, турист устроил хаос в музее терракотовой армии в городе Сиань. Он перелез через ограждение и защитную сетку, чтобы прыгнуть в яму глубиной 5,4 метра, на дне которой находятся древние статуи глиняных воинов. Он стал толкать скульптуры и в результате повредил две из них в разной степени.

Было установлено, что хулиган страдает психическим заболеванием. По факту произошедшего проводится расследование. На следующий день музей уже работал в обычном режиме.

Терракотовая армия является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО с 1987 года, а также одним из важнейших археологических открытий Китая. Она представляет собой 8100 полноразмерных статуй китайских воинов и их лошадей, изготовленных около 209 года до н. э. для охраны гробницы первого императора объединенного Китая.

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