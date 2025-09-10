На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Неадекватный сосед угрожал петербурженке потушить сигарету о ее ребенка

78.ru: в Петербурге сосед угрожал женщине потушить сигарету о ее ребенка
Depositphotos

В Петербурге неадекватный мужчина, терроризирующий соседей, угрожал женщине потушить сигарету о ее ребенка. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Все случилось в ЖК «Пульс на набережной» в Невском районе. Местные жители более двух недель страдают от действий агрессивного мужчины, который угрожал ножом фармацевту в аптеке, преследовал прохожих и приставал к жителям. Особое возмущение вызвал инцидент с женщиной и ребенком — злоумышленник пригрозил потушить сигарету об малолетнего, когда тот на него посмотрел.

Очевидцы отмечают, что в последнее время поведение мужчины стало более странным. Одна из жительниц написала на неадекватного мужчину заявление в полицию, однако на 10 сентября реакции правоохранительных органов не последовало.

Ранее петербуржец избил девушку и потушил о нее сигарету.

