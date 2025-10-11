На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Рабочий сорвался с 27-метровой высоты во время демонтажа кровли и не выжил

Под Петербургом рабочий разбился, упав с высоты во время ремонта кровли
true
true
true
close
Haggardous50000/Shutterstock/FOTODOM

Рабочий разбился, упав с высоты во время ремонта крыши под Петербургом. Об этом сообщили в Северо-Западной межрегиональной территориальной государственной инспекции труда.

Несчастный случай произошел в пятницу, 10 октября, на одном из производственных объектов в городе Колпино. В вечернее время мужчина проводил демонтаж кровли и сорвался с 27-метровой высоты. В результате падения он получил несовместимые с жизнью травмы.

Сотрудники трудовой инспекции установили, что работы на объекте велись с многочисленными нарушениями. Так, опасные проемы и технологические отверстия не были закрыты или ограждены, работодатель допустил к работе сотрудника, у которого не было достаточных средств индивидуальной защиты, а бригадир при этом контролировал процесс ненадлежащим образом.

По данным 78.ru, заказчиком работ выступил филиал крупного машиностроительного предприятия. Проверка по факту инцидента продолжается.

Ранее мужчина выпал из окна и упал на крышу супермаркета в Туле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами