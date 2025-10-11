На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США на заднем дворе случайно нашли реликвию из Древнего Рима

ABC: в Новом Орлеане нашли утерянное надгробие древнеримского моряка
Jack Brook/AP

Жители Нового Орлеана случайно обнаружили на своем заднем дворе древнеримский артефакт, который десятилетиями считался утерянным. Об этом сообщила газета ABC News.

Под слоем сорняков они нашли мраморную плиту с латинской надписью. Антрополог Тулейнского университета Даниэлла Санторо рассказала коллегам об находке, и археолог-классик Сюзанн Лусния установила, что это надгробие римского моряка по имени Секст Конгений Вер.

По данным исследовательницы, воину 42 года и он прослужил более 20 лет в императорском флоте на корабле, названном в честь бога медицины Асклепия. Плиту заказали его наследники — вероятно, сослуживцы, поскольку военным Рима было запрещено жениться.

Артефакт происходил из древнего военного некрополя близ города Чивитавеккья, расположенного примерно в 50 километрах от Рима. Его впервые зафиксировали в 1910 году, однако после Второй мировой войны плита пропала из Национального археологического музея, здание которого было разрушено во время бомбардировок. Размеры находки полностью совпали с музейными записями.

Теперь ФБР ведет переговоры с властями Италии о возвращении реликвии. Представитель ведомства отказался от комментариев из-за продолжающегося шатдауна правительства.

Выяснилось, что плита уже давно находилась в Новом Орлеане. Бывшая владелица дома, Эрин Скотт О'Брайен, рассказала, что использовала мраморный фрагмент как садовое украшение. Позже она вспомнила, что реликвию привез из Италии во время Второй мировой войны ее дед, служивший в американской армии.

По словам Луснии, возвращение находки в музей стало бы символическим исполнением древнеримского желания — быть увековеченным в памяти потомков. «Если Секст действительно наблюдает за этим с того света, он наверняка доволен, ведь именно этого и хотел любой римлянин — чтобы о нем помнили вечно», — отметила исследовательница.

Ранее для туристов открыли секретный проход в Колизее, которым пользовались только императоры.

