Для туристов открыли секретный проход в Колизее, которым пользовались только императоры

Археологи сообщили о завершении реставрации древнего подземного прохода под Колизеем, который, как выяснилось, служил тайным выходом для римских императоров, пишет Daily Mail. По мнению исследователей, именно через этот туннель правители Древнего Рима могли покидать арену незамеченными после

гладиаторских боев.

Тайный коридор длиной около 55 метров был прорыт в фундаменте Колизея между I и II веками нашей эры — спустя десятилетия после постройки амфитеатра. Сегодня, после многолетней реставрации, он впервые открыт для публики.

По данным Археологического парка Колизея, древние мраморные стены и пол туннеля были полностью восстановлены. На фрагментах отделки сохранились следы металлических креплений и росписи с мифологическими сценами. На входе видны фрески с изображением охоты на кабанов, медвежьих боев и акробатических представлений.

«Это место имеет чрезвычайное значение. Впервые в истории посетители могут пройти теми же путями, которыми пользовались императоры, скрытые от взглядов толпы», — заявили представители парка.

Считается, что туннель начинался у императорской ложи, проходил под трибунами и выводил на южный край Колизея, обеспечивая тайный выход. По предположениям археологов, он также соединял амфитеатр с Ludus Magnus — школой гладиаторов, где император мог посещать бойцов перед выступлениями.

Проход назвали в честь императора Коммода, известного своей любовью к аренам. Историки отмечают, что Коммод нарушал все табу, выходя на бой лично. По словам доктора Эндрю Силлетта из Оксфордского университета, однажды он даже «сразился со страусом и обезглавил его перед толпой».

