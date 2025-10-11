На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Полуголого мужчину, ворвавшегося с топором в торговый центр, задержали в Тобольске

В Тобольске полуголый мужчина разбил топором окна и был задержан
true
true
true
close
Telegram-канал «ПЕТР ВАГИН | ГЛАВА ТОБОЛЬСКА»

В Тобольске вооруженный топором мужчина разбил окна в центре занятости и забежал в ТЦ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Тобольска.

Инцидент произошел 11 октября в круглосуточном ТЦ «Плаза». Около 7 часов утра хулиган, на котором не было верхней одежды, зашел в торговый центр, после чего охранники обезвредили его и задержали. От рук дебошира никто не пострадал. Позже его передали полицейским.

«В настоящее время по факту происшествия проводятся все необходимые процессуальные мероприятия», — отметил глава города.

Судя по видео, опубликованному в Telegram-канале «Типичный Тобольск», ранее этот же мужчина разбил окна на первом этаже офиса организации «Работа России».

Информацию подтвердили в МО МВД России «Тобольский». По данным полиции, задержанный находился в состоянии наркотического опьянения. Сейчас правоохранители устанавливают точную сумму причиненного им материального ущерба.

Ранее мужчины не оплатили проезд и набросились с ножом на контролера электрички в Подмосковье.

