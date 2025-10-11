На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Турция экстрадировала из ОАЭ наркобарона Дона Вито

Турция экстрадировала из ОАЭ наркобарона Дона Вито и его сообщника
true
true
true
close
Faraways/Shutterstock/FOTODOM

Турция экстрадировала из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) главаря международной преступной группировки CHROOKE Абдуллу Альпа Устуна, известного по прозвищу Дон Вито. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая, его слова приводит агентство Нaberler.

По его словам, Устуна разыскивали по линии Интерпола по так называемому «красному бюллетеню» за отмывание денег, полученных в результате торговли наркотиками, и создание преступной организации.

«Кроме того, в рамках того же расследования был задержан и экстрадирован в Турцию ответственный за финансовые операции в организации — Гасан Лала», — уточнил Ерликая.

В конце августа Россия депортировала троих особо опасных турецких преступников. Все трое были задержаны в Сочи благодаря совместным усилиям Интерпола, ФСБ, полиции и Росгвардии. Один из задержанных является лидером одной из самых влиятельных турецких ОПГ и обвиняется в ряде преступлений, включая незаконный оборот оружия и наркотиков.

Ранее Колумбия экстрадировала в РФ участника ОПГ, подозреваемого в краже украшений на сумму 30 млн рублей в Петербурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами