Студентка российского колледжа потеряла деньги после звонка из «деканата»

Мошенники под видом сотрудников колледжа лишили студентку 360 тысяч рублей
yanalya/freepik.com

Студентка из Твери лишилась накоплений, поверив в звонок из «деканата», сообщает УМВД по региону.

Недавно учащаяся одного из колледжей города получила звонок от неизвестного. Звонивший сообщил студентке второго курса, что теперь занятия будут проходить на новой учебной платформе, а для регистрации она должна назвать проверочный код из СМС.

Девушка сделала это, после чего ей позвонил «сотрудник поддержки». Собеседник заявил, что теперь мошенники получили доступ к ее аккаунту на «Госуслугах», а также к персональным данным родителей, и теперь спонсируют ВСУ от их имени.

Чтобы спасти сбережения семьи, девушка согласилась перевести хранившиеся дома дома на безопасный счет и перевела на неустановленный номер 360 тыс. рублей через банкомат в одном из местных ТЦ. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Ранее поверившая мошенникам москвичка отдала курьеру чемодан с почти 62 млн рублей.

