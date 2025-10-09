Поверившая мошенникам москвичка отдала курьеру чемодан с почти 62 млн рублей

В Подмосковье аферисты выманили у 19-летней девушки почти 62 млн рублей

19-летняя жительница Подмосковья лишилась десятков миллионов рублей из-за мошенников. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Неизвестные представлялись пострадавшей сотрудниками Минцифр и ФСБ. Они убедили девушку в том, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломан. После этого ей пришло сообщение о пополнении баланса.

Аферисты заявили, что кто-то оформил доверенность, которая позволяет террористу распоряжаться деньгами на ее счету, а перевод якобы свидетельствует о финансировании запрещенных организаций.

Чтобы не стать фигуранткой уголовного дела, девушка, по инструкции мошенников, «задекларировала» все имеющиеся дома средства. Она собрала около 16 млн рублей, более $5000 000 и €38 000. Их пострадавшая упаковала в чемодан и передала курьеру.

«Таким образом, общий ущерб составил около 62 млн рублей», – сообщается в публикации.

Вскоре в Подольске задержали доставщика. Он заявил, что должен был передать средства неизвестному.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, фигурант находится под стражей.

Ранее в Москве мошенники выманили у пенсионера почти 15 млн рублей.