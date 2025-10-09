На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Поверившая мошенникам москвичка отдала курьеру чемодан с почти 62 млн рублей

В Подмосковье аферисты выманили у 19-летней девушки почти 62 млн рублей
close
Depositphotos

19-летняя жительница Подмосковья лишилась десятков миллионов рублей из-за мошенников. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Неизвестные представлялись пострадавшей сотрудниками Минцифр и ФСБ. Они убедили девушку в том, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломан. После этого ей пришло сообщение о пополнении баланса.

Аферисты заявили, что кто-то оформил доверенность, которая позволяет террористу распоряжаться деньгами на ее счету, а перевод якобы свидетельствует о финансировании запрещенных организаций.

Чтобы не стать фигуранткой уголовного дела, девушка, по инструкции мошенников, «задекларировала» все имеющиеся дома средства. Она собрала около 16 млн рублей, более $5000 000 и €38 000. Их пострадавшая упаковала в чемодан и передала курьеру.

«Таким образом, общий ущерб составил около 62 млн рублей», – сообщается в публикации.

Вскоре в Подольске задержали доставщика. Он заявил, что должен был передать средства неизвестному.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, фигурант находится под стражей.

Ранее в Москве мошенники выманили у пенсионера почти 15 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами