Россиянам объяснили, как по этикетке понять, какой творог стоит купить

Эксперт Генералова: в настоящем твороге должны быть только два ингредиента
4_mai/Shutterstock/FOTODOM

Как не ошибиться с выбором творога, ориентируясь на этикетку, «Газете.Ru» рассказала руководитель отдела контроля качества СТМ торговой сети «Пятерочка» Елена Генералова.

«Самое первое, что мы смотрим, — это упаковка. В бумаге или фольге творог хранится не больше двух недель, а в вакууме — до месяца. Упаковка должна быть цела, без повреждений и вздутий», — подчеркнула эксперт.

Следующий шаг — изучение состава.

«В настоящем твороге должны быть только два ингредиента — молоко и закваска. Все остальное, например, растительные жиры или загустители, говорит о низком качестве продукта. На этикетке обязательно должно быть написано «творог», а не «творожный продукт», — сказала она.

Выбор жирности творога зависит от целей потребителя. Тем, кто хочет похудеть, лучше брать варианты с низким содержанием жира. Для ежедневного рациона отлично подходит творог средней жирности — от 4 до 9%.

«Такой продукт универсален: он питательный, сытный и сохраняет вкусовые качества», — пояснила Генералова.

Что касается жидкости в упаковке, небольшое количество сыворотки допустимо, особенно ближе к концу срока годности. Но если пачка свежая, а жидкости много, это может говорить о нарушении температурного режима или повреждении упаковки. В таком случае лучше взять другую.

«Хранить творог стоит в холодильнике не более трех дней после вскрытия упаковки в плотно закрытом контейнере. Если он подсох, можно добавить немного молока или кефира, а кислинку убрать щепоткой соды, но испорченный продукт «спасать» не стоит», — резюмировала она.

Ранее были названы обезжиренные продукты, которые не стоит есть.

