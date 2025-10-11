На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белоруссии привели Вооруженные силы в высшую степень готовности

Минобороны Белоруссии: проводится проверка ВС с приведением в полную готовность
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

В Белоруссии проводится проверка Вооруженных сил (ВС) с приведением их в высшую степень готовности. Об этом сообщило министерство обороны страны в Telegram-канале.

Поручение проверить армию дал белорусский президент, главнокомандующий Вооруженными силами Александр Лукашенко.

«Ряд подразделений Вооруженных Сил осуществят комплекс мероприятий по переводу в боевую готовность, выдвинутся в назначенные районы и выполнят мероприятия, определенные в распоряжении», — говорится в сообщении.

Проведение проверки контролирует государственный секретариат Совбеза республики.

В середине сентября прошли совместные стратегические учения Вооруженных сил РФ и Белоруссии, получившие название «Запад-2025». Их цель заключалась в проверке возможностей Москвы и Минска по обеспечению военной безопасности Союзного государства, а также готовности отражать возможную агрессию со стороны третьих стран. Основные действия в рамках учений проводились на территории РФ и Белоруссии, в акваториях Баренцева и Балтийского морей.

Ранее в Польше решили направить десятки тысяч военных к границе с РФ и Белоруссией из-за учений «Запад-2025».

