Пациент заразил медиков ВИЧ, брызнув кровью им в глаза

В США мужчину будут судить за распыление собственной крови в глаза медикам

В США медики пострадали после того, как кровь пациента попала им в глаза, сообщает журнал People.

В марте 25-летний Кэмерон Гилкрист из Северной Каролины попал в отделение неотложной помощи при университетской больнице в городе Роли. Во время лечения пациент с диагностированными диабетом «умышленно и преступно» напал на двух сотрудников больницы, мужчину и женщину, выполнявших свои служебные обязанности.

Согласно материалам дела, он внезапно вырвал медицинскую иглу из своей руки, в результате чего его кровь попала в глаза пострадавшим. Это подвергло их риску заражения ВИЧ, а также вызвало раздражение слизистой.

Гилкриста, находившегося на психиатрическом лечении, арестовали лишь спустя полгода по обвинению в двух случаях хулиганства, повлекших телесные повреждения у сотрудников отделения неотложной помощи. Пока мужчина не признал вину и находится под залогом в окружной тюрьме. Ему грозит до 39 месяцев тюремного заключения по каждому пункту обвинения.

