Пациент устроил бойню в российской больнице, трое попали в реанимацию

В Тульской области пациент устроил бойню в больнице, трое попали в реанимацию
Евгений Биятов/РИА Новости

В Тульской области мужчина схватил металлическую трубу и устроил бойню в больнице. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 6 октября в одном из отделений больницы в городе Ефремове. Предварительно, мужчина, находившийся там на стационарном лечении, вооружился металлической трубой и избил ею других трех пациентов по голове. Нападение совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений. Сотрудникам медицинского учреждения удалось остановить злоумышленника.

Пострадавших с травмами поместили в отделение реанимации, где им оказывается необходимая помощь. Следователями назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза для установления вменяемости нападавшего. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее иркутянин напал с двумя ножами на сотрудников поликлиники из-за недовольства их работой.

