На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме рассказали о схеме обмана пожилых при поверке счетчиков

ТАСС: мошенники наживаются на пенсионерах, навязывая фиктивную поверку счетчиков
true
true
true
close
Стрингер/РИА Новости

Недобросовестные компании обманывают жильцов, особенно пенсионеров, предлагая провести фиктивную поверку счетчиков по завышенным ценам. Об этом рассказал в интервью ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, такие организации специально нацеливаются на пожилых граждан. Их представители проводят видимость работы, создавая впечатление, что проверяют исправность оборудования. После этого пенсионерам выдают чеки на крупные суммы — до 15 тысяч рублей за поверку двух счетчиков, хотя реальная стоимость подобных услуг в аккредитованных компаниях не превышает 1,5 тыс. рублей. Нилов назвал такие действия мошенническими и направленными на получение выгоды за счет доверчивости старшего поколения.

Депутат отметил, что схема обычно начинается с расклейки объявлений в домах с призывом срочно провести поверку. Затем представители фирм звонят жильцам и убеждают их впустить «специалистов». Формально пенсионеры соглашаются на услугу добровольно, но на деле становятся жертвами обмана, когда под видом проверки им навязывают фиктивные услуги.

Парламентарий подчеркнул, что подобные действия нужно рассматривать как форму социального мошенничества. Он также отметил необходимость активного информирования граждан, особенно пожилых, о подобных схемах, чтобы предотвратить новые случаи обмана.

Ранее россиянин испугался потерять сбережения и отдал мошенникам 21 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами