Россиянин испугался потерять сбережения и отдал мошенникам 21 млн рублей

В Ульяновске 35-летний мужчина поверил в уловки мошенников и лишился сбережений. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось 2 октября — мужчина получил в мессенджере сообщение от лица, выдававшего себя за руководителя его организации. Злоумышленник убедил потерпевшего, что его сбережения якобы находятся под угрозой хищения.

Вскоре с мужчиной связался другой мошенник, представившийся сотрудником ФСБ. Он сообщил о предотвращении попытки кражи средств и рекомендовал перевести деньги на «безопасные счета».

Мужчина поверил преступнику и приобрел новый телефон для общения с аферистами. Он снял через банкомат все свои сбережения и в течение недели перевел на 86 различных счетов 21,7 млн рублей. Осознать, что стал жертвой преступления, он смог только после разговора с настоящим руководителем своей организации.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Личности злоумышленников устанавливаются.

