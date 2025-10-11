Стало известно, какая погода ожидает москвичей в субботу

Гидрометцентр: в Москве в субботу ожидается дождь и до +12°C

В Москве в субботу ожидается дождь и до +12°C, сообщили в Гидрометцентре РФ.

Согласно информации синоптиков, днем в Москве ожидается +10... +12°C. В ночь на воскресенье может похолодать до +5°C. Будет дуть южный ветер с переходом на западный с порывами до 4-9 м/с.

В Подмосковье днем в субботу ожидается +7... +12°C. В ночь на воскресенье температура может опуститься до +3°C.

11 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал РИА Новости, что в ближайшие годы в РФ могут быть аномально холодные зимы.

Он добавил, что в 2024 году в Москве был очень холодный январь, температура опускалась до -20... -25°C. При этом в 2025 году был аномально теплый январь.

Вильфанд также напомнил об «ульраполярном вторжении» — явлении, когда антициклон перемещается в умеренные широты из Арктики с северо-востока на юго-запад и приносит с собой очень холодную погоду.

