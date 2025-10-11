На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Вильфанд: в субботу в Москве ожидается теплая сентябрьская погода
Владимир Трефилов/РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что в субботу в Москве ожидается теплая сентябрьская погода.

По словам синоптика, уже в воскресенье температура в столичном регионе начнет снижаться, в начале следующей недели может пойти первый снег.

«В субботу еще температура будет выше нормы, примерно на 2, даже 2,5 градуса. Это сентябрьская погода. Во-первых, ночь теплая, 7-9 градусов. Воздух с юга будет идти. Днем 10-12 градусов тепла», — отметил Вильфанд.

Он добавил, что в ночь на понедельник температура воздуха в Москве опустится до +3... +5°C, по области — до 0... +5°C. Днем в столице будет +5... +7°C, по области — до +2... +7°C. На погоду будут влиять прохладные воздушные массы с запада и северо-запада.

В понедельник прогнозируется небольшой дождь со снегом. Ожидается прохладная погода с температурой на 1°C ниже нормы, уточнил синоптик.

Также Вильфанд сообщал, что в субботу на юг России обрушатся сильные дожди.

По его словам, циклон привел к тому, что на черноморском побережье и в других районах Краснодарского края 9 октября прошли сильные осадки. Он добавил, что циклон повлияет на погоду в республиках Северного Кавказа — в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Ингушетии. Там ожидаются сильны осадки и ветер.

Ранее стало известно, когда в Москве выпадет первый снег.

