Нобелевский комитет проведет расследование возможной утечки информации о лауреате премии мира на фоне резко выросшего размера ставок на американской букмекерской платформе. Об этом заявил директор Норвежского Нобелевского института Кристиан Берг Харпвикен, его слова передает Finansavisen.

«Один из вариантов — утечка информации от частных лиц, но более вероятно, что это какая-то форма цифровой утечки... У нас нет объяснений, но мы сделаем все возможное, чтобы выяснить, произошла ли утечка или причина кроется в чем-то в нашей системе», – заявил Харпвикен.

Изначально Мачадо считалась среди пользователей американской онлайн-платформы Polymarket явным аутсайдером в борьбе за премию, однако в ночь на 10 октября ее шансы на победу увеличились с 3,6% до более 70% – за пару часов. Издание пишет о трех пользователях платформы, которые ночью и утром пятницы делали на победу Мачадо крупные ставки: в общей сложности на эти ставки они потратили более $181 тыс.. Кроме того, по информации издания, двое из них сделали ставки и на проигрыш соперников Мачадо. В общей сложности эти три пользователя «выиграли» $90 тыс.

10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение Нобелевского комитета не давать американскому лидеру Дональду Трампу премию мира. Лукашенко сказал, что это «большая глупость», так как именно Трамп, по его мнению, заслуживает эту награду. Также белорусский лидер выразил мнение, что премию мира комитет присуждает «вообще лишь бы кому» в последнее время.

Ранее Володин обвинил Нобелевскую премию мира в финансировании революций.