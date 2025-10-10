На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Нобелевском комитете заподозрили утечку данных

Нобелевский комитет ищет утечку на фоне роста ставок на лауреата премии мира
true
true
true
close
Bertil Jonsson/Shutterstock/FOTODOM

Нобелевский комитет проведет расследование возможной утечки информации о лауреате премии мира на фоне резко выросшего размера ставок на американской букмекерской платформе. Об этом заявил директор Норвежского Нобелевского института Кристиан Берг Харпвикен, его слова передает Finansavisen.

«Один из вариантов — утечка информации от частных лиц, но более вероятно, что это какая-то форма цифровой утечки... У нас нет объяснений, но мы сделаем все возможное, чтобы выяснить, произошла ли утечка или причина кроется в чем-то в нашей системе», – заявил Харпвикен.

Изначально Мачадо считалась среди пользователей американской онлайн-платформы Polymarket явным аутсайдером в борьбе за премию, однако в ночь на 10 октября ее шансы на победу увеличились с 3,6% до более 70% – за пару часов. Издание пишет о трех пользователях платформы, которые ночью и утром пятницы делали на победу Мачадо крупные ставки: в общей сложности на эти ставки они потратили более $181 тыс.. Кроме того, по информации издания, двое из них сделали ставки и на проигрыш соперников Мачадо. В общей сложности эти три пользователя «выиграли» $90 тыс.

10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение Нобелевского комитета не давать американскому лидеру Дональду Трампу премию мира. Лукашенко сказал, что это «большая глупость», так как именно Трамп, по его мнению, заслуживает эту награду. Также белорусский лидер выразил мнение, что премию мира комитет присуждает «вообще лишь бы кому» в последнее время.

Ранее Володин обвинил Нобелевскую премию мира в финансировании революций.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами