На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Задержана одна из фигуранток о хищении 37 млн рублей у телевидения Петербурга

РИА: жена главы детского фонда в Петербурге арестована по делу о хищении ₽37 млн
true
true
true

Жена главы благотворительного фонда культуры, семьи и детства в Санкт-Петербурге Ирина Никитина была арестована по делу о хищении 37 млн рублей у городского радио и телевидения. Об этом пишет РИА Новости.

Елена Никитина возглавляет созданный в 2020 году Центр управления регионом. По данным MR7.RU, ее имя упоминалось в связи с делом бывшего медиаменеджера структур бизнесмена Евгения Пригожина Ильи Горбунова, которого признали виновным в вымогательстве в особо крупном размере.

Помимо нее, по делу о хищениях были задержаны ее муж Сергей Кокожар, блогер Николай Камнев, известный под псевдонимом «Фима Психопат», и заместитель гендиректора по финансам телеканала «Санкт-Петербург» Сергей Сыров.

Ранее в России выросла активность частных благотворителей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами