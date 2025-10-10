Задержана одна из фигуранток о хищении 37 млн рублей у телевидения Петербурга

РИА: жена главы детского фонда в Петербурге арестована по делу о хищении ₽37 млн

Жена главы благотворительного фонда культуры, семьи и детства в Санкт-Петербурге Ирина Никитина была арестована по делу о хищении 37 млн рублей у городского радио и телевидения. Об этом пишет РИА Новости.

Елена Никитина возглавляет созданный в 2020 году Центр управления регионом. По данным MR7.RU, ее имя упоминалось в связи с делом бывшего медиаменеджера структур бизнесмена Евгения Пригожина Ильи Горбунова, которого признали виновным в вымогательстве в особо крупном размере.

Помимо нее, по делу о хищениях были задержаны ее муж Сергей Кокожар, блогер Николай Камнев, известный под псевдонимом «Фима Психопат», и заместитель гендиректора по финансам телеканала «Санкт-Петербург» Сергей Сыров.

Ранее в России выросла активность частных благотворителей.