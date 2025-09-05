В России выросла активность частных благотворителей

Россияне направили на благотворительность 531 млрд рублей в 2024 году

В 2024 году количество частных благотворителей увеличилось на 20% по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования «Благотворительная индустрия в России и роль крупных филантропов в ней 2025» Frank RG и Sber Private Banking.

Объем средств, направленных на благотворительность и корпоративную социальную ответственность, составил от 505 до 531 млрд рублей, из которых от 110 до 136 млрд пришлось на пожертвования частных лиц.

Российские филантропы направляли на благотворительность от 2% до 7% своего годового дохода. При этом поддержка от крупных филантропов формирует более трети всех благотворительных трат частных лиц, что на 5 процентных пунктов больше, чем в предыдущем году. Основным видом помощи остается денежная поддержка: 87% благотворителей переводили средства в фонды или напрямую нуждающимся.

Как уточнила старший проектный лидер Frank RG Анастасия Кудрякова, последние 5 лет общество сталкивается с новыми вызовами — COVID-19, экономические и геополитические катаклизмы.

Руководитель направления «Наследование и филантропия» в семейном офисе Sber Private Banking Юлия Ульянова отметила, что на сегодняшний день благотворительность в России становится все более осознанной и технологичной.

«Растет вовлеченность частных благотворителей, появляются новые форматы поддержки, усиливается роль крупных филантропов», — подчеркнула она.

Однако аналитики указали на ограниченное использование искусственного интеллекта: лишь 2% некоммерческих организаций применяют ИИ регулярно. В основном технологии используются для анализа данных и подготовки отчетности.

Напомним, в 2025 году исполнится 250 лет с момента образования первых Приказов общественного призрения при Екатерине II, что стало отправной точкой благотворительной деятельности в России. Современное возрождение индустрии началось в 1987 году с создания «Российского детского фонда».