Суд арестовал главу благотворительного фонда в Петербурге за крупные хищения

Суд арестовал главу «Фонда культуры, семьи и детства» в Санкт-Петербурге за хищение 37 млн рублей у городского агентства по телевидению и радиовещанию. Об этом сообщает РИА Новости.

Фонд культуры, семьи и детства является некоммерческой организацией, которая занимается помощью детям с онкологией и инвалидностью и пожилым людям. Согласно открытым данным, президентом фонда с 17 октября 2019 года является Сергей Кожокар.

По данным «Фонтанки», по делу о хищении были задержаны также жена Кожокара Елена Никитина, блогер Николай Камнев, известный под псевдонимом «Фима Психопат», и заместитель гендиректора по финансам телеканала «Санкт-Петербург» Сергей Сыров.

Елена Никитина возглавляет созданный в 2020 году Центр управления регионом. По данным MR7.RU, ее имя упоминалось в связи с делом бывшего медиаменеджера структур бизнесмена Евгения Пригожина Ильи Горбунова, которого признали виновным в вымогательстве в особо крупном размере.

Ранее в России выросла активность частных благотворителей.