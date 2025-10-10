На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд арестовал главу благотворительного фонда в Петербурге за крупные хищения

Суд арестовал главу фонда помощи детям в Петербурге за хищения
true
true
true
close
Соцсети

Суд арестовал главу «Фонда культуры, семьи и детства» в Санкт-Петербурге за хищение 37 млн рублей у городского агентства по телевидению и радиовещанию. Об этом сообщает РИА Новости.

Фонд культуры, семьи и детства является некоммерческой организацией, которая занимается помощью детям с онкологией и инвалидностью и пожилым людям. Согласно открытым данным, президентом фонда с 17 октября 2019 года является Сергей Кожокар.

По данным «Фонтанки», по делу о хищении были задержаны также жена Кожокара Елена Никитина, блогер Николай Камнев, известный под псевдонимом «Фима Психопат», и заместитель гендиректора по финансам телеканала «Санкт-Петербург» Сергей Сыров.

Елена Никитина возглавляет созданный в 2020 году Центр управления регионом. По данным MR7.RU, ее имя упоминалось в связи с делом бывшего медиаменеджера структур бизнесмена Евгения Пригожина Ильи Горбунова, которого признали виновным в вымогательстве в особо крупном размере.

Ранее в России выросла активность частных благотворителей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами