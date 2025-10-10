На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сноуден заявил, что мессенджеры становятся инструментом в руках Запада

Сноуден: Telegram и WhatsApp становятся инструментом спецслужб Запада
Global Look Press

Telegram, WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией) и другие мессенджеры становятся инструментом в руках спецслужб и правительств Запада. Об этом заявил бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден в интервью телеканалу НТВ.

Он отметил, что в последние годы на крупные мессенджеры оказывают все большее давление с требованиями ввести цензуру, передавать данные спецслужбам и разведкам.

«Это для них огромная проблема, потому что мессенджеры и соцсети отнюдь не заинтересованы в том, чтобы соблюдать все законы всех стран на планете. Они готовы выполнять требования о сотрудничестве и передаче информации со стороны спецслужб стран Запада, и из-за этого сотрудничества страны, не относящиеся к западному блоку, оказываются в неравных условиях», — подчеркнул Сноуден.

По словам экс-сотрудника АНБ, мессенджеры становятся, по сути, инструментом в руках спецслужб и правительств Запада и из-за этого превращаются в угрозу для властей незападных стран и даже для простых людей.

Он также отметил, что сейчас то, что человек делает онлайн, имеет настолько же реальные последствия, что и в жизни вне сети.

До этого IT-специалист, инженер-программист, консультант по архитектуре сложных систем Артем Кузнецов рассказал «Газете.Ru», что внезапные зависания, ускоренный разряд батареи, необъяснимый рост сетевого трафика могут быть признаками того, что злоумышленники получили доступ к компьютеру.

При этом, по словам эксперта, случаи, когда телефон или ноутбук могут незаметно активировать камеру или микрофон, редки, но возможны.

Ранее россиян предупредили об угрозе слежки через VPN-сервисы.

