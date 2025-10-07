В Китае толстая собака выжила в ДТП благодаря лишнему весу

В китайском городе Ханчжоу лабрадор весом 64 килограмма чудом выжил после того, как его переехал автомобиль. Как сообщили ветеринары, собаку спас собственный жир, пишет United Daily.

Как рассказали очевидцы, пес лежал на обочине дороги и отдыхал, когда водитель автомобиля, сдавая назад, не заметил его в слепой зоне и наехал передним колесом.

Услышав вой, люди выбежали на улицу и помогли водителю поднять автомобиль, чтобы освободить собаку. Хозяин был уверен, что питомец получил критические травмы, и немедленно отвез его в ветеринарную клинику.

После обследования оказалось, что у собаки нет ни переломов, ни внутреннего кровотечения. Ветеринар заявил, что жизни животного ничего не угрожает, но посоветовал посадить пса на диету.

Хозяин признался, что был шокирован результатами. По словам специалистов, именно толстый слой жира сыграл роль «подушки безопасности» и защитил животное от травм.

