Россиянам посоветовали замачивать орехи перед употреблением

Диетолог Поляков: покупные орехи перед употреблением следует замачивать
true
true
true
close
CreatoraLab/Shutterstock/FOTODOM

Любые покупные орехи перед употреблением следует замачивать в воде. Такой совет в интервью aif.ru дал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

«Во-первых, часть грязи, которая налипла на орехах, таким образом можно удалить. Во-вторых, сами по себе орехи станут более вкусными, то есть будет как будто свежесобранный продукт», — объяснил специалист.

Он также порекомендовал за один присест съедать не более 25 грамм орехов. То же количество применимо к семечкам.

При этом особенно аккуратными нужно быть с бразильскими орехами (употреблять не более 4-5 штук), так как в них очень высокая концентрация селена, а также с миндалем (употреблять не более 25 грамм), переедание которого может вызвать серьезное расстройство желудочно-кишечного тракта, предупредил Поляков.

Офтальмолог МНТК «Микрохирургия глаза» им. С.Н. Федорова Минздрава России Олеся Голубева до этого говорила, что орехи, а также тыква, морковь, кукуруза, болгарский перец, шпинат, капуста всех видов, зеленый горошек и помидоры полезны для зрения, поскольку богаты витамином А и каротином.

Ранее россиянам назвали лучшие продукты для снижения давления.

