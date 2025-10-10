На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Получил в глаз карандашом: СК проверяет школу, где травмировали первоклассника

В Рязани первоклассник ткнул в глаз карандашом сверстника, СК начал проверку
Школа №1210, г. Москва

В Рязани первоклассник едва не лишился глаза в школе. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на отца ребенка.

Инцидент произошел в школе №47 8 октября. По словам мужчины, его сын получил серьезную травму в ходе конфликта с одноклассником: один мальчик ткнул другого карандашом в глаз. Рязанец возмутился реакцией учителя, которая якобы заявила, что не видела, как все произошло.

Мужчина написал несколько заявлений в полицию.

Ребенка забрали в больницу имени Семашко, где провели экстренную операцию. Мужчина отметил, что медики не дают никаких прогнозов по восстановлению зрения.

В пресс-службе регионального СК сообщили, что проводят проверку по статье «Халатность» УК РФ.

Ранее похожий инцидент произошел в Приморском крае: там ручкой в глаз от одноклассника получила 13-летняя школьница.

