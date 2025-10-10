Петербургская пенсионерка «задекларировала» у мошенников почти 7 млн рублей

В Петербурге 87-летняя женщина повелась на уловки аферистов и лишилась крупной суммы денег. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все случилось в период с 7 по 9 октября. Жительнице одного из домов по Московскому проспекту стали звонить неизвестные, представлявшиеся сотрудниками различных организаций. Под предлогом якобы обеспечения сохранности денежных средств от мошеннических манипуляций они убедили петербурженку «задекларировать» свои сбережения. Следуя инструкциям злоумышленников, пенсионерка собрала все свои деньги и передала их курьеру у парадной своего дома.

Общая сумма ущерба составила почти 7 млн рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Полиция занимается поисками злоумышленников, обманувших пожилую женщину.

Ранее петербургская пенсионерка продала квартиру и обогатила мошенников на 20 млн рублей.