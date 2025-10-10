Петербургская пенсионерка продала квартиру и обогатила мошенников на 20 млн рублей

В Петербурге 88-летняя женщина поверила мошенникам и лишилась квартиры. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все случилось в период с июля по октябрь. Жительнице одного из домов по Ланскому шоссе звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками государственных структур. Под предлогом якобы обеспечения сохранности сбережений они убедили женщину перевести на свои счета свыше 3 млн рублей.

Затем мошенники убедили пенсионерку продать принадлежащую ей квартиру и перевести вырученные от продажи 17,8 млн рублей на так называемый «безопасный счет». Общий ущерб составил более 20 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Злоумышленников ищут.

