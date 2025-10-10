Крупнейший российский производитель танков перешел на четырехдневку

«Уралвагонзавод» (УВЗ), который является крупнейшим в России производителем вагонов и основным поставщиком танков для армии, перевел часть гражданского сегмента на четырехдневную рабочую неделю. Об этом пишет «Ъ-Урал» со ссылкой на пресс-службу завода.

«Переход касается ограниченного количества специалистов, задействованных в гражданском сегменте», — рассказал собеседник издания.

В пресс-службе добавили, что сотрудники завода, которых коснулось нововведение, смогут переводиться на «другие направления, обеспеченные заказом». В том числе — в оборонный сектор. На УВЗ отметили, что для рабочих уже организовано переобучение.

4 октября министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что россиянам не стоит ждать введения четырехдневной рабочей недели из-за дефицита кадров. По его словам, в отечественной практике четырехдневка — это, скорее, вынужденная мера.

Также Котяков прокомментировал налог на тунеядство и рассказал о мерах поддержки безработных в РФ. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее УВЗ начал выпускать танки для Арктики.