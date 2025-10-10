Российский педофил знакомился с девочками в соцсетях и растлевал их

В Туле 48-летнего мужчину будут судить за растление девочек в соцсетях. Об этом сообщает 71.ru.
По версии следствия, мужчина из города Алексина знакомился с девочками в возрасте до 12 лет через социальные сети. Он вступал с малолетними в переписку, отправлял им порнографические материалы и требовал взамен неприличные фотографии и видеозаписи.
Уголовное дело в отношении обвиняемого передано в суд для рассмотрения по существу. Мужчине инкриминируются создание и распространение порнографических материалов, а также насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних.
Ранее россиянин растлевал девушек-подростков и получил 13 лет строгого режима.