Российский педофил знакомился с девочками в соцсетях и растлевал их

71.ru: в Туле будут судить педофила, который растлевал девочек в соцсетях

В Туле 48-летнего мужчину будут судить за растление девочек в соцсетях. Об этом сообщает 71.ru.

По версии следствия, мужчина из города Алексина знакомился с девочками в возрасте до 12 лет через социальные сети. Он вступал с малолетними в переписку, отправлял им порнографические материалы и требовал взамен неприличные фотографии и видеозаписи.

Уголовное дело в отношении обвиняемого передано в суд для рассмотрения по существу. Мужчине инкриминируются создание и распространение порнографических материалов, а также насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних.

Ранее россиянин растлевал девушек-подростков и получил 13 лет строгого режима.