На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин растлевал девушек-подростков и получил 13 лет строгого режима

В Краснодарском крае осудили мужчину, растлевавшего девушек-подростков
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

В Краснодарском крае вынесли приговор 59-летнему мужчине, который растлевал девушек-подростков. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Все произошло в семье, где несовершеннолетние находились под опекой супруги подсудимого — мужчина совершал преступления против половой неприкосновенности девушек. Его противоправные действия в отношении одной из потерпевших продолжились и после ее совершеннолетия, так как в силу особенностей развития она не могла оказать сопротивление.

Белореченский районный суд признал подсудимого виновным по ч. 2 ст. 135, ч. 1 ст. 135, п. «а» ч. 3 ст. 132, ч. 1 ст. 132 УК РФ. Мужчина вину не признал, однако она все равно была установлена с помощью доказательств. Ему назначено наказание в виде 13,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее супруга покрывала мужа, который работал директором школы и насиловал девятилетнюю ученицу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами