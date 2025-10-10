Россиянин растлевал девушек-подростков и получил 13 лет строгого режима

В Краснодарском крае вынесли приговор 59-летнему мужчине, который растлевал девушек-подростков. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Все произошло в семье, где несовершеннолетние находились под опекой супруги подсудимого — мужчина совершал преступления против половой неприкосновенности девушек. Его противоправные действия в отношении одной из потерпевших продолжились и после ее совершеннолетия, так как в силу особенностей развития она не могла оказать сопротивление.

Белореченский районный суд признал подсудимого виновным по ч. 2 ст. 135, ч. 1 ст. 135, п. «а» ч. 3 ст. 132, ч. 1 ст. 132 УК РФ. Мужчина вину не признал, однако она все равно была установлена с помощью доказательств. Ему назначено наказание в виде 13,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее супруга покрывала мужа, который работал директором школы и насиловал девятилетнюю ученицу.