Полиция поймала итальянского мафиози благодаря его любви к бильярду

В Колумбии арестовали одного из самых разыскиваемые наркоторговцев в мире благодаря его увлечению бильярдом, пишет газета газеты El Colombiano.

Уроженец Италии 58-летний Густаво Ночелла по кличке Эрмес, которого называют новым «крестным отцом» итальянской мафии, был связан с самыми крупными кланами южноамериканской мафии и занимался транспортировкой наркотиков на свою родину. Он отвечал за логистику поставок кокаина на кораблях и яхтах, прибывающих в порт Амстердама. Затем наркотик везли в Неаполь по суше, в грузовиках и легковых автомобилях.

В конце концов мафиози задержали в его элитной квартире в Медельине после операции, проведенной при содействии антинаркотической службы итальянской полиции, Интерпола, британских властей и Национальной полиции Колумбии. Чтобы выйти на Ночеллу, правоохранители провели операцию «Минерва», в ходе которой выяснили главную ахиллесову пяту наркоторговца — пристрастие к бильярду. Заключительный этап операции настал после того, как Ночелла заказал себе новый стол для игры.

«Эта операция — результат активного международного сотрудничества, которое позволило нам захватить более 40 наркоторговцев», — заявил глава полиции Колумбии Уильям Рене Саламанка Рамирес.

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