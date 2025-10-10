Российские туристы почти сутки не могут вылететь из Турции

Туристы из России почти сутки не могут вылететь из Антальи в Москву

В результате отмены рейса TK3002 пассажиры авиакомпании Turkish Airlines Анталья-Москва почти сутки не могут вылететь в Россию. Об этом пишет издание «Осторожно, новости».

Рейс из Антальи должен был вылететь в Москву в 19:45 9 октября. Сначала вылет самолета перенесли на 23:00 из-за погодных условий, а потом и вовсе отменили по причине неисправности борта. Пассажирам же предоставили отель с плохими условиями, утверждают клиенты компании.

10 октября в компании пообещали, что рейс вылетит в Москву в 10.00. Ради этого пассажиров привезли в аэропорт к 6 часам утра, но рейс снова отложили до 18:00.

За это время, утверждают пассажиры, им не предоставили питание и воду, хотя среди пассажиров есть семьи с маленькими и грудными детьми.

«Все это время людям ни разу не дали воды, не дали еды, в аэропорту не дают никакой информации абсолютно. Отношение к людям скотское — наглое вранье в лицо, грубость», — рассказали пассажиры.

8 октября Turkish Airlines уже задерживала рейсы в Москву и Санкт-Петербург. Тогда причиной называлась «корректировка дат и времени вылетов».

Ранее в Турции предложили усилить контроль после ЧП с туристами.