Врачи рассказали о состоянии трехлетней девочки, которую отец выбросил из окна

В Уфе врачи стабилизировали состояние девочки, которую отец выкинул из окна
true
true
true
close
Telegram-канал «Айрат Рахматуллин»

В Уфе врачи, которые занимаются лечением пострадавшей от падения с четвертого этажа девочки, провели консилиум по состоянию ребенка. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Башкортостан в своем Telegram-канале.

«На данный момент девочка находится в крайне тяжелом состоянии. Врачам удалось стабилизировать ее состояние. По маленькой пациентке было проведено уже три телемедицинские консультации с федеральными центрами», — заявил министр.

По словам чиновника, в консилиуме приняли участие нейрохирурги и реаниматологи больницы №17, заведующий детской санитарной авиацией, главный внештатный детский ортопед-травматолог Минздрава РБ и нейрохирург Республиканской детской клинической больницы.

Рахматуллин уточнил, что матери девочки и ее брату будет оказана психологическая и психотерапевтическая поддержка, когда они вернутся в Уфу.

Инцидент, в результате которого пострадала трехлетняя девочка, произошел 9 октября. Отец, который находился в квартире вдвоем с дочерью, выбросил девочку из окна.

Ранее россиянин выбросил годовалую дочь с пятого этажа и избежал колонии.

