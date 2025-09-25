В Киргизии коррупционеров задержали прямо на совещании у главы спецслужбы

В Бишкеке прямо на совещании у председателя Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбека Ташиева за коррупцию были арестованы 24 чиновника. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.

До этого стало известно, что на границе страны в зоне деятельности контрольно-пропускного пункта «Чалдовар-Автодорожный» должностные лица создали коррупционную схему по контрабанде товаров из стран — участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В связи с этим на совещание к Ташиеву вызвали семь сотрудников налоговой службы, шесть военнослужащих пограничной службы, семь сотрудников фитосанитарной службы и четверых сотрудников весогабаритного контроля. Глава ГКНБ, обращаясь к ним, заявил: «Думаете, на вас не будет управы?! Будет, еще какая! Каждого из вас отправлю в тюрьму!... Ребята, пеняйте на себя!... Думали, что сойдет с рук?! Что Ташиев скажет и забудет?!... Никто ни на кого не надейтесь, не ждите помощи ниоткуда!... Берите всех под стражу, так как по ним у меня есть информация! Все готово?! Машина на месте, спецназ готов?!»

Всех чиновников тут же задержали и вывели из здания уже в наручниках. Глава спецслужбы также распорядился арестовать имущество задержанных.

16 июля стало известно, что в Киргизии полиция задержала вице-мэра Бишкека Жамалбека Ырсалиева, которого подозревают в коррупционной деятельности.

Ранее экс-президент Киргизии заявил о готовности отбыть тюремный срок при одном условии.