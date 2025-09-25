На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Киргизии коррупционеров задержали прямо на совещании у главы спецслужбы

В Бишкеке на совещании у главы спецслужбы задержали 24 чиновника-взяточника
true
true
true
close
пресс-служба ГКНБ КР

В Бишкеке прямо на совещании у председателя Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбека Ташиева за коррупцию были арестованы 24 чиновника. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.

До этого стало известно, что на границе страны в зоне деятельности контрольно-пропускного пункта «Чалдовар-Автодорожный» должностные лица создали коррупционную схему по контрабанде товаров из стран — участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В связи с этим на совещание к Ташиеву вызвали семь сотрудников налоговой службы, шесть военнослужащих пограничной службы, семь сотрудников фитосанитарной службы и четверых сотрудников весогабаритного контроля. Глава ГКНБ, обращаясь к ним, заявил: «Думаете, на вас не будет управы?! Будет, еще какая! Каждого из вас отправлю в тюрьму!... Ребята, пеняйте на себя!... Думали, что сойдет с рук?! Что Ташиев скажет и забудет?!... Никто ни на кого не надейтесь, не ждите помощи ниоткуда!... Берите всех под стражу, так как по ним у меня есть информация! Все готово?! Машина на месте, спецназ готов?!»

Всех чиновников тут же задержали и вывели из здания уже в наручниках. Глава спецслужбы также распорядился арестовать имущество задержанных.

16 июля стало известно, что в Киргизии полиция задержала вице-мэра Бишкека Жамалбека Ырсалиева, которого подозревают в коррупционной деятельности.

Ранее экс-президент Киргизии заявил о готовности отбыть тюремный срок при одном условии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами