Врач назвала продукты, которые сильнее всего вредят волосам

Обилие сахара и алкоголя в рационе может вредить волосам и приводить к их выпадению. Об этом kp.ru рассказала врач-дерматовенеролог и косметолог Марина Чернова.

Она пояснила, что избыток сахара делает организм менее чувствительным к инсулину, что приводит к всплеску мужских гормонов. Последние могут вызвать у женщин выпадение волос на макушке и висках (по мужскому типу). Помимо этого, сахар разрушает коллаген в коже головы, на фоне чего она становится жесткой, а кровоснабжение волосяных луковиц ухудшается. Алкоголь же нарушает баланс гормонов, обезвоживает организм и мешает усвоению необходимых для волос витаминов.

«Исследования показывают связь сахара и алкоголя с выпадением волос, но для окончательных выводов нужны дополнительные доказательства», — добавили в сообщении.

Британский диетолог Ви Джей Гамильтон до этого рассказала, что сладкая газировка и алкоголь могут усилить выпадение волос. По словам врача, оба напитка ухудшают состояние кожи головы и волосяных фолликулов, особенно при регулярном употреблении. Газированные напитки с высоким содержанием сахара, как поясняет специалист, вызывают в организме хроническое скрытое воспаление. Это состояние может затрагивать и волосяные фолликулы, нарушая цикл роста волос.

