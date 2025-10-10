Двое россиян похитили мужчину из неприязни и жестоко избили

В Ленинградской области 28-летнего и 34-летнего местных жителей заключили под стражу по обвинению по статье «Похищение человека группой лиц, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья» УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

Как установили правоохранители, 6 октября злоумышленники напали на 46-летнего потерпевшего в поселке Суйда Гатчинского района. До этого между потерпевшим и матерью одного из агрессоров случился конфликт, за который мужчины решили отомстить. Мужчины подкараулили «обидчика», избили его, связали его руки пластиковыми хомутами, после чего силой затолкали его в багажник и перевезли в СНТ, расположенное недалеко от поселка, где продолжили избиение.

«По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления», — уточнили в ведомстве.

Ранее в Енакиево мужчину задержали за похищение знакомой.