В Улан-Удэ мужчина устроил погром в машине скорой помощи из-за боязни уколов

В Улан-Удэ мужчина, испугавшийся уколов, разгромил машину скорой помощи и оскорбил медиков. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Бурятии.

Вечером 22 сентября пьяный горожанин устроил погром в автомобиле скорой помощи. Врачи приехали к нему домой по вызову, но 40-летний улан-удэнец повел себя неадекватно.

По словам медиков, несостоявшийся пациент делал агрессивные выпады в их адрес и даже сломал медицинский прибор. В конце концов они нажали тревожную кнопку.

Росгвардейцы обнаружили хулигана в его квартире. Уже имевший судимости мужчина с подбитым глазом попытался оправдаться, заявив, что скорую вызвала его сожительница, а он повел себя так, потому что боится уколов.

Тем не менее он был задержан и доставлен в отдел полиции. Мужчину привлекли к административной ответственности за повреждение чужого имущества. Ущерб от порчи кардиографа устанавливается.

Ранее буйная россиянка напала на фельдшера скорой и сбежала.