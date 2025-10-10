На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Психиатр рассказал о «моде» на обсуждение депрессии

Психиатр Костюк: о депрессии стало говорить модно
true
true
true
close
Lazy_Bear/Shutterstock/FOTODOM

В России стало модно говорить о депрессии. Об этом заявил главный внештатный специалист-психиатр Депздрава Москвы, главный врач психиатрической клинической больницы № 1 им. Алексеева Георгий Костюк в беседе с изданием «Говорит Москва».

«У нас во всем мире то пандемия, то другие разные неурядицы, неустроенности. И все это, конечно, не добавляет оптимизма, поэтому люди и говорят о депрессии. Я думаю, что одна из причин, которая заставляет много об этом говорить, — это очень резко возросшие требования к качеству и уровню жизни», — сказал он.

По словам специалиста, сейчас «малейшие неудобства» воспринимаются людьми как трагедия, что приводит к фрустрации, после порой и к депрессии. Поэтому в обществе об этом заболевании на данный момент так много говорят, отметил Костюк.

В конце сентября психолог Дарья Сальникова рассказала, что депрессия характеризуется ангедонией, то есть потерей интереса ко всему, что раньше приносило радость, будь то хобби или встречи с друзьями. Кроме того, на депрессивное состояние указывают изменения аппетита (потеря или, наоборот, переедание), проблемы с концентрацией внимания, постоянная раздражительность и желание изолироваться от всех.

Ранее Надежда Бабкина дала совет депрессующим россиянам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами