Психиатр рассказал о «моде» на обсуждение депрессии

В России стало модно говорить о депрессии. Об этом заявил главный внештатный специалист-психиатр Депздрава Москвы, главный врач психиатрической клинической больницы № 1 им. Алексеева Георгий Костюк в беседе с изданием «Говорит Москва».

«У нас во всем мире то пандемия, то другие разные неурядицы, неустроенности. И все это, конечно, не добавляет оптимизма, поэтому люди и говорят о депрессии. Я думаю, что одна из причин, которая заставляет много об этом говорить, — это очень резко возросшие требования к качеству и уровню жизни», — сказал он.

По словам специалиста, сейчас «малейшие неудобства» воспринимаются людьми как трагедия, что приводит к фрустрации, после порой и к депрессии. Поэтому в обществе об этом заболевании на данный момент так много говорят, отметил Костюк.

В конце сентября психолог Дарья Сальникова рассказала, что депрессия характеризуется ангедонией, то есть потерей интереса ко всему, что раньше приносило радость, будь то хобби или встречи с друзьями. Кроме того, на депрессивное состояние указывают изменения аппетита (потеря или, наоборот, переедание), проблемы с концентрацией внимания, постоянная раздражительность и желание изолироваться от всех.

