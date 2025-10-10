Россиянам объяснили, почему суставы «ломит» перед дождем

Перед дождем суставы может «ломить» из-за перепадов давления и влажности, которые вызывают отек, раздражение нервных окончаний и спазм сосудов. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская. По ее словам, наиболее чувствительны к метеоусловиям люди, страдающие артритом или артрозом.

«При снижении атмосферного давления, которое обычно предшествует дождю или снегопаду, в тканях сустава происходит компенсаторное увеличение давления внутрисуставной жидкости. У здорового человека этот процесс проходит незаметно, так как в его суставах эластичные хрящи и достаточное количество синовиальной жидкости, которая амортизирует изменения при перепадах давления», — объяснила специалист.

Она добавила, что дискомфорт может вызывать и высокая влажность, провоцируя набухание периартикулярных тканей, что создает дополнительное давление на поврежденные суставы.

По мнению эксперта, стоит принять во внимание и психосоматику — некоторые люди подсознательно ожидают ухудшения состояния при смене погоды, что может усиливать восприятие боли.

Доктор медицинских наук, доцент, врач высшей квалификационной категории, заместитель директора Института клинической медицины, заведующий кафедрой факультетской терапии имени академика А.И. Нестерова Пироговского Университета Алеся Клименко до этого говорила, что, несмотря на распространенное мнение, артрит не является исключительно болезнью пожилых людей. В настоящее время наблюдается тенденция к «омоложению» заболевания.

