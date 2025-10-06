Названы группы россиян, которым стоит отказаться от долгих прогулок

10 тыс. шагов в день считаются ориентиром для многих, кто хочет поддерживать свое здоровье. Однако не всем можно устраивать такие длительные прогулки, например, при гипертонии и остеоартрите лучше не гнаться за таким количеством шагов, рассказал «Газете.Ru» врач-кардиолог высшей категории клиники академика Ройтберга (АО «Медицина») Вячеслав Колиев.

«Людям с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, выраженной гипертонией, остеоартритами или другими ограничениями физической активности необходимо согласовывать уровень нагрузки с врачом. Для таких пациентов чрезмерное увеличение дистанции или темпа может быть небезопасным. Пожилым людям тоже не стоит гнаться за ориентиром в 10 тыс. шагов. Положительное влияние на снижение риска инфаркта, инсульта и преждевременной смертности фиксируется уже начиная примерно с 4–5 тыс. шагов в день по сравнению с малоподвижным образом жизни», -— объяснил Колиев.

Людям с выраженным артрозом тазобедренных или коленных суставов тоже стоит отказаться от чрезмерных нагрузок. В период обострения воспалительных заболеваний (тендиниты, бурситы, пяточная шпора) ходьба тоже противопоказана: она будет поддерживать очаг воспаления, мешая заживлению.

